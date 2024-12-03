Адиев: «Нахожусь в творческом отпуске. Не веду переговоров с клубами из Казахстана»

Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«Пока я не трудоустроен. Нахожусь в творческом отпуске. Сейчас не веду ни с одним клубом из Казахстана переговоры. На определенном этапе были, — сейчас нет», — сказал Адиев «СЭ».

Последним местом работы россиянина стал «Ахмат». 1 сентября Адиев покинул пост главного тренера грозненского клуба.