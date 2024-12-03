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Сегодня, 18:10

Джикия: «Я ушел из «Спартака» не по своей воле»

Джикия заявил, что покинул «Спартак» не по своей воле
Руслан Минаев
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Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Химок» Георгий Джикия рассказал детали ухода из «Спартака».

31-летний россиянин покинул красно-белых по окончании сезона-2023/24. Он выступал в клубе с 2017-го.

Джикия рассказал, что ему не предлагали остаться в «Спартаке». Он добавил, что спустя время уважает решение руководства московского клуба.

«Если бы мне клуб что-то предложил, мы бы 100 процентов договорились, потому что в моей голове я заканчивал карьеру в «Спартаке» через несколько лет. У меня в голове было другое, но пришлось менять голову. Просто чтоб люди знали — я ушел не по своей воле», — сказал Джикия на YouTube-канале Федора Смолова.

В составе «Спартака» Джикия стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

С сентября 2024 года футболист выступает за «Химки». В текущем сезоне на его счету 7 матчей во всех турнирах без результативных действий.

Источник: SmolTalk
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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Ростов – Кр. Советов
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