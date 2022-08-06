Адиев ответил на вопрос о возможном совмещении работы в «Урале» и сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос о возможном совмещении поста главного тренера сборной Казахстана и «Урала».

«На сегодняшний день не рассматриваю совмещение работы в «Урале» и в сборной Казахстана. Для сборной Казахстана и для меня, как тренера, впереди два важных матча, поэтому я бы хотел этот месяц сконцентрироваться и подготовиться в полном порядке, а после этого уже можно будет говорить», — сказал Адиев Vprognoze.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что действующий тренер «Урала» Игорь Шалимов покинет свой пост. Одним из кандидатов на эту должность называется Магомед Адиев.

6 августа «Урал» уступил «Спартаку» (0:2) в четвертом туре чемпионата России. Команда потерпела четвертое поражение подряд.