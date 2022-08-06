«Краснодар» на своем поле примет «Локомотив» в матче 4-го тура чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Литвинов, Волков, Рамирес, Ионов, Черников, Сперцян, Баньяц, Манелов, Олусегун.

Запасные: Агкацев, Исаенко, Сухорученко, Якимов, Ахметов, Кратков, Кривцов, Сулейманов.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Мампасси, Миранчук, Карпукас, Керк, Игнатьев, Изидор.

Запасные: Гильерме, Савин, Погостнов, Бабкин, Петров, Щетинин, Камано, Раков, Раконьяц.