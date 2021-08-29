Нападающий «Химок» прокомментировал свой переход в «Химки».

«Когда мой агент сказал, что есть интерес от «Химок», я не знал, что это за команда. Уже потом мне рассказали, что клуб базируется рядом с Москвой. Молодая амбициозная команда, которая хочет выйти в еврокубки, стремится развивать и продавать футболистов.

Я заинтересовался и сказал, что обсужу с родителями. Первое, что сказала моя мама, когда услышала про команду из российской лиги: «Куда? Там же холодно!» Я ответил, что еду играть в футбол и это не повлияет на мое решение. Но ключевой момент — это то, что в «Химках» собралась молодая перспективная команда. Да, у нас есть несколько опытных игроков, но в основном у нас сравнительно молодой коллектив», — цитирует Адеми пресс-служба «Химок».

«Химки» объявили о трансфере форварда «Фенербахче» Адеми 10 августа. 25-летний швейцарец выступает в команде под 9-м номером.