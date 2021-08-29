Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Адеми — о реакции родителей на переход в «Химки»: «Куда? Там же холодно!»

09:17
Теги:

Нападающий «Химок» Кемаль Адеми прокомментировал свой переход в «Химки».

«Когда мой агент сказал, что есть интерес от «Химок», я не знал, что это за команда. Уже потом мне рассказали, что клуб базируется рядом с Москвой. Молодая амбициозная команда, которая хочет выйти в еврокубки, стремится развивать и продавать футболистов.

Я заинтересовался и сказал, что обсужу с родителями. Первое, что сказала моя мама, когда услышала про команду из российской лиги: «Куда? Там же холодно!» Я ответил, что еду играть в футбол и это не повлияет на мое решение. Но ключевой момент — это то, что в «Химках» собралась молодая перспективная команда. Да, у нас есть несколько опытных игроков, но в основном у нас сравнительно молодой коллектив», — цитирует Адеми пресс-служба «Химок».

«Химки» объявили о трансфере форварда «Фенербахче» Адеми 10 августа. 25-летний швейцарец выступает в команде под 9-м номером.

 
 

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/press/sezon-2021-2022/avgust/kemal-ademi-moya-tsel-popast-s-khimkami-v-evrokubki-/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Зенит» и «Лион» близки к договоренности по трансферу Азмуна. Сумма сделки составит 15 миллионов евро
Пляжный футбол — огонь! Но шансов попасть в олимпийскую программу у него нет никаких
Идову: «У каждой из наших команд в еврокубках есть шансы на выход дальше»
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд