Адеми: «Моя цель — попасть с «Химками» в еврокубки»
09:39
Новичок «Химок» Кемаль Адеми назвал главную цель на сезон-2021/22 Тинькофф РПЛ.
«Лично моя цель — выйти с этой командой в еврокубки. Если нам это удастся, то к красно-черным будет приковано много внимания: как такой небольшой клуб смог достичь значимых успехов. Это отличная возможность для развития нашей молодой команды», — цитирует Адеми пресс-служба клуба.
Футболист перешел в «Химки» из «Фенербахче» 10 августа 2021 года.
Адеми — воспитанник швейцарского «Санкт-Галлена», в составе которого начал карьеру в профессиональном футболе. Также выступал за «Хоффенхайм», «Ксамакс», «Базель», «Карагюмрюк» и «Фенербахче».
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