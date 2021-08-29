Новичок «Химок» Кемаль Адеми назвал главную цель на сезон-2021/22 Тинькофф РПЛ.

«Лично моя цель — выйти с этой командой в еврокубки. Если нам это удастся, то к красно-черным будет приковано много внимания: как такой небольшой клуб смог достичь значимых успехов. Это отличная возможность для развития нашей молодой команды», — цитирует Адеми пресс-служба клуба.

Футболист перешел в «Химки» из «Фенербахче» 10 августа 2021 года.

Адеми — воспитанник швейцарского «Санкт-Галлена», в составе которого начал карьеру в профессиональном футболе. Также выступал за «Хоффенхайм», «Ксамакс», «Базель», «Карагюмрюк» и «Фенербахче».