Азмун согласовал контракт с «Лионом» до 2026 года
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун согласовал условия личного контракта с «Лионом». 26-летний иранец подпишет контракт с французским клубом до 2026 года, сообщает журналист Николо Скира.
Ранее появилась информация, что клуб также близки к завершению сделки. Сумма трансефра составит 15 миллионов евро без учета бонусов.
В прошлом сезоне иранец провел 24 матча в чемпионате России, забил 19 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне на его счету шесть голов в семи матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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