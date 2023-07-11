Абаскаль заявил, что ждет еще новичков в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о подписаниях клуба в летнее трансферное окно.

— Зимой вы получили новичков в начале первого сбора. Сейчас — в середине подготовки.

— Этот разные роли. Внедрить в игру защитника и атакующего игрока — разные вещи. Для защитников или крайних защитников важна командная работа.

— Ждете ли вы еще новичков?

— Да, однозначно.