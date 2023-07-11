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Сегодня, 10:04

Абаскаль заявил, что ждет еще новичков в «Спартаке»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о подписаниях клуба в летнее трансферное окно.

— Зимой вы получили новичков в начале первого сбора. Сейчас — в середине подготовки.

— Этот разные роли. Внедрить в игру защитника и атакующего игрока — разные вещи. Для защитников или крайних защитников важна командная работа.

— Ждете ли вы еще новичков?

— Да, однозначно.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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