Кейта Бальде: «Я люблю Москву и счастлив в «Спартаке»
Нападающий «Спартака» Кейта Бальде высказался о скором начале сезона РПЛ и рассказал, как чувствует себя в команде.
«Провел время с друзьями и семьей, насладился отдыхом. А теперь рад снова вернуться к работе и встретиться с ребятами из команды. Мы должны сфокусироваться на работе, чтобы показать результаты, которые соответствуют амбициям «Спартака». Важно быть готовыми физически и ментально.
Да, я счастлив в этом клубе, с этими парнями! Вы же видите меня каждый день. Люблю Москву и уважаю «Спартак» – и руководство, и команду. Мне здесь очень нравится!» – сказал Бальде в видео, которое опубликовала пресс-служба красно-белых.
Бальде перешел в «Спартак» летом прошлого года. В сезоне-2022/23 он провел за команду 16 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2025 года.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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