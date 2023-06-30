Кейта Бальде: «Я люблю Москву и счастлив в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде высказался о скором начале сезона РПЛ и рассказал, как чувствует себя в команде.

«Провел время с друзьями и семьей, насладился отдыхом. А теперь рад снова вернуться к работе и встретиться с ребятами из команды. Мы должны сфокусироваться на работе, чтобы показать результаты, которые соответствуют амбициям «Спартака». Важно быть готовыми физически и ментально.

Да, я счастлив в этом клубе, с этими парнями! Вы же видите меня каждый день. Люблю Москву и уважаю «Спартак» – и руководство, и команду. Мне здесь очень нравится!» – сказал Бальде в видео, которое опубликовала пресс-служба красно-белых.

Бальде перешел в «Спартак» летом прошлого года. В сезоне-2022/23 он провел за команду 16 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2025 года.