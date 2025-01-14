Абаскаль ответил на вопрос, кто ответственен за вылет Промеса в ОАЭ

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» ответил на вопрос о поездке экс-футболиста красно-белых Квинси Промеса в ОАЭ на зимние сборы.

«Возможно, в клубе не знали, что подобное вообще возможно. Я как тренер был в курсе, что он уже находился в Эмиратах в первую неделю января. То есть еще до сборов. Поэтому даже представить себе не мог, что с ним что-то случится. Ведь если он уже был там, значит, все в порядке. А если есть проблемы, то как он мог вернуться в Москву, а потом снова присоединиться к команде?» — сказал Абаскаль «СЭ».

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. В феврале 2024-го он был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы с красно-белыми, из-за того, что попал в аварию и скрылся с места ДТП. В марте Нидерланды затребовали выдачи футболиста, из-за чего он не смог покинуть ОАЭ даже после закрытия дела о ДТП.

Осенью 2024 года 33-летний нидерландец присоединился к клубу из второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».

Полностью интервью Гильермо Абаскаля читайте на сайте «СЭ».