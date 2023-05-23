Агент Фольмера рассказал о будущем игрока в «Ростове»

Футбольный агент Тимофей Бердышев поделился мнением о будущем полузащитника «Ростова» Кирилла Фольмера, который арендован «Балтикой».

«Сезон заканчивается, мы общаемся с «Балтикой». Зависит от «Ростова», мы решили, что будем разговаривать в конце сезона. К чему склоняется игрок? У нас даже нет темы для обсуждения, он принадлежит «Ростову», аренда заканчивается 15 июня и после этого будем отталкиваться», — приводит слова Бердышева Metaratings.ru.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 10 матчей за «Балтику» и забил один гол. Контракт игрока с «Ростовом» рассчитан до июня 2023 года.