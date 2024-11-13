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Абаев считает, что Агкацев достойно заменил Сафонова в «Краснодаре»

Камила Абдурахманова
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Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев назвал имя вратаря, который произвел на него впечатление в первом круге РПЛ.

«На последнем отрезке понравился очень Агкацев. Он достойно заменил Сафонова, очень здорово играл. Перспективы в Европе? Почему нет, если будет играть на таком уровне — вполне вероятно. Для начала нужно уверенно за «Краснодар» провести какое-то время, стабильно играть. А так, выглядит здорово, хорошие качества у него», — цитирует Абаева «РБ Спорт».

После перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ» летом 2024 года основным вратарем «Краснодара» стал Станислав Агкацев. В этом сезоне 22-летний голкипер провел за клуб 14 матчей во всех турнирах, пропустив 9 голов. При этом он 9 раз сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Источник: «РБ Спорт»
Илья Абаев
Матвей Сафонов
РПЛ
Станислав Агкацев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Оренбург – Зенит
 - : -
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