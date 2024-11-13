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Сегодня, 08:55

Романцев призвал комментаторов не обижаться на критику

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в комментарии для «СЭ» высказался о дискуссии вокруг российских комментаторов.

— Вы как-то сказали, что смотрите футбол без звука. Недавно тем же поделился Карпин...

— Жалею, что я сказал об этом. Это так, но может быть, не надо было это говорить. Комментатор обязан навязывать свое мнение — это его работа. А главный тренер сборной — один из лучших специалистов в стране, и он самостоятельно складывает свое мнение об игроке, о матче. Поэтому, если ему пытаются навязать какое-то мнение, лучше отключить. Но ребятам (комментаторам. — Прим. «СЭ») это ни в коем случае не должно быть обидно. Просто это мешает тренеру свое мнение складывать. Он же специалист высокого уровня, раз тренирует сборную России. И просто не хочет, чтобы ему мешали. Комментаторы не должны обижаться на слова Карпина. Ребята, не обижайтесь! Это действительно иногда мешает работать. Может быть, мы зря сказали такую вещь, но не хотели обидеть.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что смотрит футбол без звука, так как ему не нравится слушать российских комментаторов, и призвал последних не оценивать футбол.

Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
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