A Bola: «Спартак» предложил 10 миллионов евро за нападающего «Порту»

Нападающий «Порту» Франсиску Соарес может продолжить карьеру в России, утверждает A Bola.

По информации португальских СМИ, «Спартак» предложил за 29-летнего бразильца 10 миллионов евро. Однако клуб из Португалии хочет получить за футболиста 15 миллионов.

В сезоне-2019/20 Соарес сыграл в 48 матчах за «Порту», забил 19 голов и сделал 3 результативных паса. Его контракт с «драконами» действует до лета 2021-го.