Артем Ребров: "Нельзя на невезение сваливать!"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров после центрального матча 5-го тура премьер-лиги с ЦСКА (1:2) выразил сожаление по поводу поражения, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Вместе с тем, вратарь отметил: игра соответствовала громкой афише.

– Что сегодня не получилось у "Спартака"?

– Если счет 1:2, от ответ простой: не получилось забить и не пропустить. Думаю, игра соответствовала афише дерби. Много моментов возникало, голы были. Болельщикам матч должен понравиться, но осадок, конечно же, остался. Все могло сложиться для нас по-другому.

– Еременко заметил, что счет по игре. Широков – что ничья стала бы более справедливым исходом. Ваше мнение?

– Да говорить можно что угодно... Мы не забили, они не забили... А счет – на табло. Реализуй мы свои моменты, говорили бы о другом результате.

– С чем связаны два пропущенных мяча за короткий промежуток времени. Невезение?

– Да нельзя на невезение сваливать! Немножко не тот случай. Когда пропустили первый, чуть-чуть растерялись. Чувствовалось. ЦСКА воспользовался этим моментом и тут же забил еще один. Хорошо, что потом сразу же взяли себя в руки.