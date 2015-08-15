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15 августа 2015, 00:29

Артем Ребров: "Нельзя на невезение сваливать!"

Михаил ГОНЧАРОВ
Корреспондент
Владимир ИРИНЧЕЕВ
Корреспондент
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Голкипер "Спартака" Артем Ребров после центрального матча 5-го тура премьер-лиги с ЦСКА (1:2) выразил сожаление по поводу поражения, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Вместе с тем, вратарь отметил: игра соответствовала громкой афише.

– Что сегодня не получилось у "Спартака"?

– Если счет 1:2, от ответ простой: не получилось забить и не пропустить. Думаю, игра соответствовала афише дерби. Много моментов возникало, голы были. Болельщикам матч должен понравиться, но осадок, конечно же, остался. Все могло сложиться для нас по-другому.

– Еременко заметил, что счет по игре. Широков – что ничья стала бы более справедливым исходом. Ваше мнение?

– Да говорить можно что угодно... Мы не забили, они не забили... А счет – на табло. Реализуй мы свои моменты, говорили бы о другом результате.

– С чем связаны два пропущенных мяча за короткий промежуток времени. Невезение?

– Да нельзя на невезение сваливать! Немножко не тот случай. Когда пропустили первый, чуть-чуть растерялись. Чувствовалось. ЦСКА воспользовался этим моментом и тут же забил еще один. Хорошо, что потом сразу же взяли себя в руки.

Артем Ребров
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
3
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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