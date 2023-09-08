Погребняк развелся с женой после 9 лет брака. Дети останутся с матерью

Экс-игрок сборной России Павел Погребняк официально развелся с Марией Шаталовой, сообщает Mash.

Супружеская пара была вместе девять лет. При этом вопрос с алиментами и воспитанием трех детей пара решила без суда. Сыновья останутся с матерью.

Погребняк и Шаталова поженились в 2014 году. У пары трое сыновей.