25 или 80 миллионов евро. Как Алексей Миранчук оценивает свою стоимость

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» не смог конкретно ответить на вопрос, во сколько оценивается его трансферная стоимость. По информации СМИ, к хавбеку проявляет интерес ряд европейских клубов, включая чемпиона Италии «Ювентус».

— В интервью генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе относительно вашей трансферной стоимости в разное время звучали разные цифры. 80 миллионов, 25 миллионов. Сколько стоит Алексей Миранчук сегодня — 25 или 80?

— Даже не знаю, что ответить. Хотелось бы с какой-то шуткой, с юмором... Ничего не приходит в голову. Наверное, в интернете есть какая-то сумма, Давайте ее и придерживаться.