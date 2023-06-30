Радченко считает, что Коваленко будет очень тяжело конкурировать с бразильцами в «Зените»
Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал трансфер полузащитника Александра Коваленко в питерский клуб.
«Для меня переход Коваленко в «Зенит» — полная неожиданность. Понятно, что в таком клубе большая конкуренция. Все будет зависеть только от Александра. Ему будет очень тяжело конкурировать с бразильцами, которые есть в составе «Зенита», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».
30 июня «Зенит» объявил о трансфере из «Сочи» полузащитника Коваленко. 19-летний футболист подписал с петербуржцами контракт до 2028 года.
В сезоне-2022/23 Коваленко сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
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13
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14
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15
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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