Радченко считает, что Коваленко будет очень тяжело конкурировать с бразильцами в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал трансфер полузащитника Александра Коваленко в питерский клуб.

«Для меня переход Коваленко в «Зенит» — полная неожиданность. Понятно, что в таком клубе большая конкуренция. Все будет зависеть только от Александра. Ему будет очень тяжело конкурировать с бразильцами, которые есть в составе «Зенита», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

30 июня «Зенит» объявил о трансфере из «Сочи» полузащитника Коваленко. 19-летний футболист подписал с петербуржцами контракт до 2028 года.

В сезоне-2022/23 Коваленко сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.