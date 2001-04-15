Три богатыря из провинции и "Спартак"
Итак, в чемпионате России после пятого тура - четыре лидера. Формально, конечно, лидер один: "Крылья Советов". Но у четырех команд после 5 игр - 13 очков, а остальные уже несколько отстали. Более того, так как "Спартак" по разнице мячей находится лишь на четвертом месте, первая тройка выглядит немного странно: "Крылья Советов", "Зенит", "Сокол". Полная победа провинции.
"Сокол" показал, что может играть и без Федькова. Конечно, грозный бомбардир на поле был, но забивал на сей раз не он, а его партнеры. Лучшая рекомендация для саратовцев: это доказывает, что "Сокол" - не команда одного футболиста.
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"Крылья Советов" опять не пропустили. Но на этот раз и не забили. По предматчевым прогнозам, судьбу встречи должен был решить один гол. Так и оказалось, только Касымов этот гол не забил: его удар с одиннадцатиметровой отметки парировал Жидков.
А "Зенит" достаточно уверенно переиграл в гостях "Факел". Пожалуй, именно уверенность в себе сейчас - главный козырь питерской команды.
Тур выдался катастрофичным для хозяев поля. За вычетом "Торпедо-ЗИЛ", игравшего еще в пятницу, баланс встреч такой: 0 побед, 2 ничьи, 5 поражений.
В этом туре много чего произошло впервые. Первым тренером, покинувшим свой пост в ходе чемпионата, оказался не Павел Садырин и не Александр Аверьянов, как предполагали, а Валерий Газзаев. Наставник динамовцев не смог перенести "беззубую" игру своей команды во втором тайме матча с "Локомотивом", а также, рискну предположить, тактическую победу Юрия Семина. Но окончательное решение по этому вопросу отложено до понедельника. Так что известный своей импульсивностью Газзаев еще может передумать.
Первую победу в высшем дивизионе одержало "Торпедо-ЗИЛ", первые очки в этом сезоне набрали "Алания" и "ЦСКА". Также обе эти команды наконец смогли отличиться. Вернее, если аланцы сумели забить сами, то армейцам помог Борзенков, срезавший мяч в собственные ворота. Но надо же с чего-то начинать.
Три игрока были удалены с поля, причем все трое - за вторые желтые карточки.
Напоследок приятная для большинства любителей футбола новость: первый гол в сезоне забил Валерий Кечинов. С возвращением!
Дмитрий КРЮКОВ
Чемпионат России
Высший дивизион. 5-й тур
"Ротор" (Волгоград) - ЦСКА (Москва) - 1:1 (1:1)
Голы: Есипов, 3 - с пенальти (1:0). Борзенков, 38 - автогол (1:1).
Предупреждения: Белецкий (Ц), 13. Савельев (Ц), 29. Новосадов (Ц), 71. Файзиев (Ц), 85.
Удаление: Белецкий (Ц), 86.
"Торпедо" (Москва) - "Алания" (Владикавказ) - 0:1 (0:0)
Гол: Битаров, 84
Предупреждения: Битаров (А), 2. Алчагиров (А), 12. Шкапенко (Т), 20. Литвинов (Т), 58. Мандрыкин (А), 89. Скобляков (Т), 90.
Удаление: Скобляков (Т), 90.
"Крылья Советов" (Самара) - "Анжи" (Махачкала) - 0:0
Незабитый пенальти: Касымов (К), 8 (вратарь).
Предупреждения: Билонг (А), 17. Шумейко (К), 27. Анжело (К), 38. Арифуллин (К), 42. Каряка (К), 50. Коновалов (К), 60. Николич (А), 66. Йованович (А), 69.
Удаление: Каряка (К), 81
"Динамо" (Москва) - "Локомотив" (Москва) - 1:2 (1:0)
Голы: Гришин, 29 (1:0). Лоськов, 61 (1:1). Джанашия, 75 (1:2).
Предупреждения: Шемберас (Д), 48. Дроздов (Л), 72. Игнашевич (Л), 81. Лоськов (Л), 84.
"Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону) - "Спартак" (Москва) - 0:1 (0:0)
Гол: Парфенов, 72 - с пенальти.
Предупреждения: Ковтун (С), 29. Микитин (Р), 35. Митрески (С), 66.
"Торпедо-ЗИЛ" (Москва) - "Черноморец" (Новороссийск) - 2:0 (0:0)
Голы: Микалаюнас, 60 (1:0). Радойчич , 85 (2:0)
Предупреждения: Ризвич (Т), 45. Микалаюнас (Т), 66. Алякринский (Ч), 72.
"Сатурн" (Московская область) - "Сокол" (Саратов) - 1:2 (1:1)
Голы: Кечинов, 33 (1:0). Никитин, 45 (1:1). Самойлов, 63 (1:2)
Предупреждения: Шишкин (Сат), 70. Коваль (Сок), 70. Мусин (Сок), 81.
"Факел" (Воронеж) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 1:2 (1:2).
Голы: Попович, 11 (0:1). Гурбанов, 33 - с пенальти (1:1). Аршавин, 45 (1:2).
Предупреждения: Попович (З), 18. Горовой (З), 23. Санько (Ф), 44. Гурбанов (Ф), 64
Лучшие бомбардиры
1. Анжело ("Крылья Советов") - 4 гола
2. Евгений Тарасов ("Зенит") - 3
3. Валерий Есипов ("Ротор") - 3
Положение команд
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