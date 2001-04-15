Три богатыря из провинции и "Спартак"

В этом туре много чего произошло впервые. Первым тренером, покинувшим свой пост в ходе чемпионата, оказался не Павел Садырин и не Александр Аверьянов, как предполагали, а Валерий Газзаев. Наставник динамовцев не смог перенести "беззубую" игру своей команды во втором тайме матча с "Локомотивом", а также, рискну предположить, тактическую победу Юрия Семина. Но окончательное решение по этому вопросу отложено до понедельника. Так что известный своей импульсивностью Газзаев еще может передумать.