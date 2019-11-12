10 фанатов ЦСКА предстанут перед судом по делу о гибели мужчины в драке

Болельщики ЦСКА предстанут перед судом по делу о драке на Курском вокзале, в результате которой погиб один человек, сообщает mskagency.ru. Cтарший помощник руководителя столичного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская сообщила, что 10 человек, в зависимости от роли каждого, обвиняются по статьям УК РФ под номерами 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), 213 («Хулиганство»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 116 («Побои»).

Драка произошла ночью 27 июля 2018 года. Во время стоянки поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород на одной из платформ Курского вокзала завязалась драка с участием фанатов ЦСКА. 30-летний уроженец Брянской области Игорь Соколовский получил травмы, от которых скончался на месте. Еще двое получили повреждения средней тяжести.

В рамках расследования уголовного дела проведено 33 очные ставки, более 10 судебных экспертиз, свыше 20 обысков, по ходатайству следствия четверым обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.