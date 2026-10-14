Газинский — о словах Кривцова: «Капитана должна выбирать команда»

Бывший футболист «Краснодара» Юрий Газинский в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова полузащитника «быков» Никиты Кривцова, который выразил недоумение по поводу того, что нападающий Джон Кордоба носит капитанскую повязку.

«Такое мнение имеет право на жизнь. Но когда играл, например, я, капитаном тоже был иностранец — Гранквист. Что касается Кордобы, то, вероятно, выбрали его потому, что он лидер команды, который забивает и является, возможно, лучшим игроком лиги. Сказать, что его капитанство несправедливо, — тоже неправильно. К тому же, возможно, к нему прислушиваются иностранцы.

Национальность не играет роли. Просто если есть достойный претендент, я бы, конечно, тоже был за то, чтобы это был человек, который знает язык. Приоритетом для меня тоже был бы русский парень. Но, повторюсь, я не имею в виду сейчас то, что Джон не заслуживает.

На мой взгляд, капитана должна выбирать команда. Мы варимся между собой, и нужно давать возможность выбирать коллективу», — сказал Газинский «СЭ».

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В этом сезоне на счету форварда 6 матчей и 2 гола.

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