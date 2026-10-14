Газзаев о результатах ЦСКА: «На правильном пути. С очками приходит и качество игры»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении команды в РПЛ.

«ЦСКА на правильном пути. С очками приходит и качество игры. Команда нацелена на результат — это очень важно. Мы видим, что сейчас есть ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Зенит» и «Краснодар», которые демонстрируют лучший футбол в стране и будут бороться за чемпионство. Нас ждет интересный и увлекательный чемпионат», — сказал Газзаев «СЭ».

По итогам 10 туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками.

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