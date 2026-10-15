Ривалдо сравнил Симоняна с Пеле

Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо в интервью «СЭ» высказался о легендарности Никиты Симоняна.

— Что вы знаете о Никите Симоняне?

— Это очень знаменитый футболист, тренер. Его вклад неоценим. Он творил историю футбола, поэтому, совершенно точно, Никита Павлович на слуху у всех.

— С кем из бразильских легенд вы могли бы сравнить его?

— Наверное, с Зико или Пеле. Никита Павлович действительно оставил достойное наследие.

Симонян — олимпийский чемпион 1956 года, лучший бомбардир в истории «Спартака» и многолетний первый вице-президент РФС. В качестве футболиста он четырежды становился чемпионом СССР и дважды выигрывал Кубок страны. На тренерском посту трижды побеждал в чемпионате СССР и четыре раза — в Кубке.

В 2025 году Симоняну присвоили звание Героя Труда Российской Федерации. Он ушел из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет.

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