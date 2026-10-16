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Уваров: «В дубле «Динамо» Голодец давал четыре подряд теста Купера»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель

Бывший вратарь «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о тренере бело-голубых Адамасе Голодце.

— Голодец — это череда смешных историй, кого ни спросишь. У вас тоже были?

— Ой, да сколько! Как-то приезжаю на сборы в Алахадзе с загипсованной рукой. В воротах не могу стоять. Пацаны тренируются, а у меня семечек полный карман, сижу, поплевываю. На следующий день на весы — хлоп, плюс три!

— На семечках-то?

— Не иначе.

— Для Голодца страшнее не было греха, чем лишний вес.

— Адамас Соломонович подзывает: «Тренировка заканчивается — ты со мной». Аллея ведет к морю. Достает секундомер размером с будильник: «Пошел!» Я бегу, бегу, бегу. Слышу его неповторимый голос: «Прибавь!» У меня уже деревья сливаются. Вот-вот влечу в какое-нибудь. Вырывается стон: «Адамас Соломонович...» — «Меньше жрать будешь!»

Наконец: «Стоп». Убирает секундомер в карман. Где-то полчаса в максимальном темпе, с гипсом — мать моя родная! Наверное, я единственный вратарь в мире, кто столько бегал. Куда ни приедем, Адамас Соломонович дает шесть подряд тестов Купера.

— Шесть подряд?!

— С самолета!

— Это действительно «мать моя родная».

— Ну, четыре было точно... Спросить бы его сейчас — зачем?! Как-то не выдержал: «Я вратарь, Адамас Соломонович!» — «Бежим все».

— Никаких поблажек?

— Это дубль — какие поблажки? Основу бы он так погонял!

Александр Уваров.Александр Уваров: «Бышовец — единственный тренер, которого ненавижу»
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Александр Уваров
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
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ЦСКА

 3 1 1
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