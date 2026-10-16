Уваров: «В дубле «Динамо» Голодец давал четыре подряд теста Купера»

Бывший вратарь «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о тренере бело-голубых Адамасе Голодце.

— Голодец — это череда смешных историй, кого ни спросишь. У вас тоже были?

— Ой, да сколько! Как-то приезжаю на сборы в Алахадзе с загипсованной рукой. В воротах не могу стоять. Пацаны тренируются, а у меня семечек полный карман, сижу, поплевываю. На следующий день на весы — хлоп, плюс три!

— На семечках-то?

— Не иначе.

— Для Голодца страшнее не было греха, чем лишний вес.

— Адамас Соломонович подзывает: «Тренировка заканчивается — ты со мной». Аллея ведет к морю. Достает секундомер размером с будильник: «Пошел!» Я бегу, бегу, бегу. Слышу его неповторимый голос: «Прибавь!» У меня уже деревья сливаются. Вот-вот влечу в какое-нибудь. Вырывается стон: «Адамас Соломонович...» — «Меньше жрать будешь!»

Наконец: «Стоп». Убирает секундомер в карман. Где-то полчаса в максимальном темпе, с гипсом — мать моя родная! Наверное, я единственный вратарь в мире, кто столько бегал. Куда ни приедем, Адамас Соломонович дает шесть подряд тестов Купера.

— Шесть подряд?!

— С самолета!

— Это действительно «мать моя родная».

— Ну, четыре было точно... Спросить бы его сейчас — зачем?! Как-то не выдержал: «Я вратарь, Адамас Соломонович!» — «Бежим все».

— Никаких поблажек?

— Это дубль — какие поблажки? Основу бы он так погонял!