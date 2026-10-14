Кисляк: «Не скажу, что ЦСКА идеально стартовал. Могли набраться больше очков»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в комментарии для «СЭ» оценил старт сезона для команды в чемпионате России.

— Круговой сказал, что лучше быть теневым фаворитом чемпионата, чем о тебе будут все говорить.

— Если в мае мне скажут, что мы станем чемпионами, то без разницы, как идти по сезону, хоть последними. Увидим в мае, как сложится сезон. Не скажу, что мы идеально стартовали в этом сезоне. Могли набраться больше очков, а могли и меньше.

ЦСКА (22 очка) после 10-го тура занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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