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Кокшаров — об адаптации в «Факеле»: «Потихоньку осваиваюсь. Решил, что тут мне будет лучше»

Нападающий «Факела» Александр Кокшаров в разговоре с «СЭ» высказался о своей адаптации в воронежском клубе.

С сентября 2026 года Кокшаров на правах аренды выступает за воронежский «Факел». Права на игрока принадлежат «Краснодару».

— Как проходит твоя адаптация в «Факеле»?

— Потихоньку осваиваюсь. Чувствую, что от игры к игре прибавляю. Все-таки сказался период, когда я долго не играл из-за травмы. Рад, что все это позади. Сейчас чувствую себя хорошо — набираю кондиции.

— Объясни, почему все-таки летом выбрал «Факел»? Писали и о желании уехать в Европу.

— Дмитрий Юрьевич Кондратов (гендиректор «Факела». - Прим. «СЭ») умеет убеждать (смеется). Мы много общались, решил, что так будет лучше. И вот я здесь.

— Был же вариант в Португалии, если не ошибаюсь.

— Португалия была, да, но имелись детали, о которых не хочу говорить.

— Какие цели лично перед собой ставишь в «Факеле?

— Хочу сыграть как можно больше матчей за клуб в этом сезоне. Хочу показывать свой лучший футбол. И, конечно же, голы.

Александр Кокшаров.«Если забью гол в ворота «Краснодара» — буду праздновать. В этом нет ничего такого». Интервью Кокшарова

21-летний футболист принял участие в четырех матчах воронежской команды в РПЛ и забил 1 гол.

Кирилл Радченко

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Александр Кокшаров
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РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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