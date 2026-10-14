Кокшаров — об адаптации в «Факеле»: «Потихоньку осваиваюсь. Решил, что тут мне будет лучше»

Нападающий «Факела» Александр Кокшаров в разговоре с «СЭ» высказался о своей адаптации в воронежском клубе.

С сентября 2026 года Кокшаров на правах аренды выступает за воронежский «Факел». Права на игрока принадлежат «Краснодару».

— Как проходит твоя адаптация в «Факеле»?

— Потихоньку осваиваюсь. Чувствую, что от игры к игре прибавляю. Все-таки сказался период, когда я долго не играл из-за травмы. Рад, что все это позади. Сейчас чувствую себя хорошо — набираю кондиции.

— Объясни, почему все-таки летом выбрал «Факел»? Писали и о желании уехать в Европу.

— Дмитрий Юрьевич Кондратов (гендиректор «Факела». - Прим. «СЭ») умеет убеждать (смеется). Мы много общались, решил, что так будет лучше. И вот я здесь.

— Был же вариант в Португалии, если не ошибаюсь.

— Португалия была, да, но имелись детали, о которых не хочу говорить.

— Какие цели лично перед собой ставишь в «Факеле?

— Хочу сыграть как можно больше матчей за клуб в этом сезоне. Хочу показывать свой лучший футбол. И, конечно же, голы.

21-летний футболист принял участие в четырех матчах воронежской команды в РПЛ и забил 1 гол.

Кирилл Радченко

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