Дюпин — о словах Кривцова про Кордобу: «Если человек выполняет функции капитана, то не имеет значения, какой у него паспорт»

Бывший голкипер «Краснодара» Юрий Дюпин в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова полузащитника «быков» Никиты Кривцова, который выразил недоумение по поводу капитанской повязки у Джона Кордобы.

С сезона-2026/27 колумбиец является капитаном «Краснодара».

«Я сейчас не в контексте того, что происходит в «Краснодаре», а Никита высказал свое мнение, находясь внутри. Не могу сказать, почему и зачем он это сказал. Но во многих командах есть капитаны-иностранцы, и в этом нет ничего плохого. Например, когда я играл в «Рубине», у нас капитаном был Уремович, и с этим не было проблем. Если человек выполняет функции капитана, то не имеет значения, какой у него паспорт», — сказал Дюпин «СЭ».

Джон Кордоба перешел в «Краснодар» из «Герты» в 2021 году. На счету футболиста 163 матча в составе «быков», 82 гола и 37 голевых передач.

Кирилл Радченко

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