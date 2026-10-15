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Дюпин заявил, что не видит ничего плохого в капитанах-иностранцах

Дюпин — о словах Кривцова про Кордобу: «Если человек выполняет функции капитана, то не имеет значения, какой у него паспорт»

Бывший голкипер «Краснодара» Юрий Дюпин в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова полузащитника «быков» Никиты Кривцова, который выразил недоумение по поводу капитанской повязки у Джона Кордобы.

С сезона-2026/27 колумбиец является капитаном «Краснодара».

«Я сейчас не в контексте того, что происходит в «Краснодаре», а Никита высказал свое мнение, находясь внутри. Не могу сказать, почему и зачем он это сказал. Но во многих командах есть капитаны-иностранцы, и в этом нет ничего плохого. Например, когда я играл в «Рубине», у нас капитаном был Уремович, и с этим не было проблем. Если человек выполняет функции капитана, то не имеет значения, какой у него паспорт», — сказал Дюпин «СЭ».

Джон Кордоба перешел в «Краснодар» из «Герты» в 2021 году. На счету футболиста 163 матча в составе «быков», 82 гола и 37 голевых передач.

Кирилл Радченко

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Джон Кордоба
Никита Кривцов
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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