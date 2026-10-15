Форвард ЦСКА Кармо: «У Винисиуса появился двойник? Если бы он был у меня, я бы тоже его использовал»

Нападающий ЦСКА Энрике Кармо ответил на вопрос «СЭ» о двойнике футболиста сборной Бразилии Винисиуса.

— В Бразилии все обсуждают, что у Винисиуса появился двойник. Веришь в это?

— В Винисиуса? Я уверен в нем.

— А если бы у тебя был двойник, ты бы использовал его?

— Тоже бы, да (смеется).

Ранее в сети появилась теория, что нападающий «Реала» Винисиус на самом деле использует своего двойника. Пользователи находят отличия в расположении татуировок бразильца, а также во внешности.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max