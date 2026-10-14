Геркус о чемпионской гонке: «Зенит» — главный фаворит. «Спартаку» будет тяжело — у него нет стабильности»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Я не сомневался, что «Зенит» может обыграть «Краснодар». Питерцы — главные фавориты чемпионата. Они всегда плохо стартуют, а потом приходят в себя. Думаю, пять команд, которые оторвались, и будут между собой бороться. «Зенит» и «Краснодар» будут выделяться. У них есть опыт. Октябрьские и ноябрьские матчи часто бывают определяющими. «Спартаку» будет тяжело, у них нет стабильности. А «Динамо» и ЦСКА скорее будут бороться за третье место. Армейцы, к примеру, сейчас не проигрывают — так ведь не бывает. Чемпионство «Динамо» или ЦСКА будет чем-то аномальным. Они точно перебрали очков, их результаты более случайны», — сказал Геркус «СЭ».

После 10 туров РПЛ московское «Динамо» лидирует с 22 очками, ЦСКА (22) занимает второе место, «Зенит» (21) — третье, «Краснодар» (21) — четвертое, а «Спартак» (20) — пятое.

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