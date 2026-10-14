Газинский: «Краснодар» обязан обыгрывать «Факел» и «Акрон» дома, при всем уважении к этим командам»

Бывший футболист «Краснодара» Юрий Газинский в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах команды в осенней части сезона.

«Мне тяжело судить о ситуации внутри команды. Но в игре все складывается не так, как привыкли видеть последнее время. Им надо разобраться в принципе в раздевалке. Не знаю, что происходит, учитывая, что в последних играх, даже помимо «Зенита», они теряли очки. Им самим надо разобраться внутри. Может быть, дело в микроклимате. Хотя те ребята, с кем общаюсь, говорят, что все хорошо.

Отсутствие Кривцова? Он набрал хорошую форму и выглядел хорошо до травмы. Когда игрок стартового состава выпадает, это всегда потеря, особенно когда это человек, который умеет обострять и забивать. Но в любом случае, на мой взгляд, «Краснодар» обязан обыгрывать «Факел» и «Акрон» дома, при всем уважении к этим командам», — сказал Газинский «СЭ».

Ранее «быки» вничью сыграли с «Акроном» (1:1) в 8-м туре РПЛ и уступили «Факелу» в FONBET Кубке России (0:2).

«Краснодар» с 7 очками возглавляет таблицу группы В пути РПЛ FONBET Кубка России. В чемпионате страны команда с 21 очком занимает четвертое место.