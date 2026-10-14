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Газинский оценил результаты Краснодара в осенней части сезона

Газинский: «Краснодар» обязан обыгрывать «Факел» и «Акрон» дома, при всем уважении к этим командам»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший футболист «Краснодара» Юрий Газинский в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах команды в осенней части сезона.

«Мне тяжело судить о ситуации внутри команды. Но в игре все складывается не так, как привыкли видеть последнее время. Им надо разобраться в принципе в раздевалке. Не знаю, что происходит, учитывая, что в последних играх, даже помимо «Зенита», они теряли очки. Им самим надо разобраться внутри. Может быть, дело в микроклимате. Хотя те ребята, с кем общаюсь, говорят, что все хорошо.

Отсутствие Кривцова? Он набрал хорошую форму и выглядел хорошо до травмы. Когда игрок стартового состава выпадает, это всегда потеря, особенно когда это человек, который умеет обострять и забивать. Но в любом случае, на мой взгляд, «Краснодар» обязан обыгрывать «Факел» и «Акрон» дома, при всем уважении к этим командам», — сказал Газинский «СЭ».

Ранее «быки» вничью сыграли с «Акроном» (1:1) в 8-м туре РПЛ и уступили «Факелу» в FONBET Кубке России (0:2).

«Краснодар» с 7 очками возглавляет таблицу группы В пути РПЛ FONBET Кубка России. В чемпионате страны команда с 21 очком занимает четвертое место.

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Юрий Газинский
Футбол
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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