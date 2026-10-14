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«Этот игрок двигает футбол вперед». Игнашевич определил фаворита «Золотого мяча»

Сергей Игнашевич.
Кто здесь Царь?
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В шоу БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» экс-игрок ЦСКА и сборной России отдал предпочтение нападающему Харри Кейну в споре за главную индивидуальную награду в футболе.

Вручение «Золотого мяча» пройдет в Лондоне 26 октября. Главными претендентами на награду, помимо Кейна, считаются Ламин Ямаль, Родри и Килиан Мбаппе.

— Статистика ярко показывает преимущество Кейна над Мбаппе. Во-первых, забитые мячи: 73 гола против 57 у Мбаппе. Никто, вынося за скобки Месси, в истории футбола не забивал такого количества мячей за сезон в Лиге чемпионов и европейских чемпионатах. Только у Лионеля было 82 гола.

Самый главный момент, почему он должен получить «Золотой мяч»: Кейн — это тот футболист, который двигает футбол вперед. И я объясню, что имею в виду. Что такое классическая «девятка»? Это игрок штрафной площадки. Кейн задал тренд, согласно которому «девятка» — это не только Холанн, Осимхен или Мостовой, которые получают мячи только на чужой половине поля. Это игрок, который может опускаться ниже, конструировать атаки, обороняться и при этом завершать атаки и показывать такую статистику. Кейн — это Вольтемаде, который играет в оттяжке, и Холанн, который играет в штрафной. Вот он что-то среднее, при этом показывает сумасшедшую статистику на индивидуальном уровне, — сказал Игнашевич.

Церемония вручения &laquo;Золотого мяча&raquo;.Золотой мяч-2026: дата церемонии, номинанты, фавориты и обладатели по годам

Не согласен с ним другой участник шоу, экс-футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой.

— Мбаппе прекрасно провел чемпионат мира — забивал, отдавал, влиял на игру, чего только ни делал. Да, не выиграл титул, но тащил-тащил, стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ. Он же — лучший бомбардир прошлого сезона Лиги чемпионов, лидер в сборной и «Реале». Килиан — фантастически одаренный футболист, обладает выдающимися качествами. Я с уважением отношусь к Харри, но когда ты смотришь, как Мбаппе берет мяч, обыгрывает троих и бежит через все поле... Все же Кейн для меня — больше игрок штрафной, — считает Мостовой.

В рамках шоу БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» Игнашевич и Мостовой обсуждают пять самых горячих футбольных тем последних недель, а приглашенный гость решает, чьи аргументы были убедительнее, и дарит за это перстни. Победитель по итогам пяти раундов объявляется царем недели. Гостем выпуска стал актер, продюсер и автор футбольных шоу Васант Балан.

Одиннадцатый выпуск шоу можно посмотреть на VK Видео и YouTube.

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1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
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Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

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Спартак

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Крылья Советов, ЦСКА

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