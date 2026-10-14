«Этот игрок двигает футбол вперед». Игнашевич определил фаворита «Золотого мяча»

В шоу БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» экс-игрок ЦСКА и сборной России отдал предпочтение нападающему Харри Кейну в споре за главную индивидуальную награду в футболе.

Вручение «Золотого мяча» пройдет в Лондоне 26 октября. Главными претендентами на награду, помимо Кейна, считаются Ламин Ямаль, Родри и Килиан Мбаппе.

— Статистика ярко показывает преимущество Кейна над Мбаппе. Во-первых, забитые мячи: 73 гола против 57 у Мбаппе. Никто, вынося за скобки Месси, в истории футбола не забивал такого количества мячей за сезон в Лиге чемпионов и европейских чемпионатах. Только у Лионеля было 82 гола.

Самый главный момент, почему он должен получить «Золотой мяч»: Кейн — это тот футболист, который двигает футбол вперед. И я объясню, что имею в виду. Что такое классическая «девятка»? Это игрок штрафной площадки. Кейн задал тренд, согласно которому «девятка» — это не только Холанн, Осимхен или Мостовой, которые получают мячи только на чужой половине поля. Это игрок, который может опускаться ниже, конструировать атаки, обороняться и при этом завершать атаки и показывать такую статистику. Кейн — это Вольтемаде, который играет в оттяжке, и Холанн, который играет в штрафной. Вот он что-то среднее, при этом показывает сумасшедшую статистику на индивидуальном уровне, — сказал Игнашевич.

Не согласен с ним другой участник шоу, экс-футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой.

— Мбаппе прекрасно провел чемпионат мира — забивал, отдавал, влиял на игру, чего только ни делал. Да, не выиграл титул, но тащил-тащил, стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ. Он же — лучший бомбардир прошлого сезона Лиги чемпионов, лидер в сборной и «Реале». Килиан — фантастически одаренный футболист, обладает выдающимися качествами. Я с уважением отношусь к Харри, но когда ты смотришь, как Мбаппе берет мяч, обыгрывает троих и бежит через все поле... Все же Кейн для меня — больше игрок штрафной, — считает Мостовой.

В рамках шоу БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» Игнашевич и Мостовой обсуждают пять самых горячих футбольных тем последних недель, а приглашенный гость решает, чьи аргументы были убедительнее, и дарит за это перстни. Победитель по итогам пяти раундов объявляется царем недели. Гостем выпуска стал актер, продюсер и автор футбольных шоу Васант Балан.

Одиннадцатый выпуск шоу можно посмотреть на VK Видео и YouTube.