«Этот игрок двигает футбол вперед». Игнашевич определил фаворита «Золотого мяча»
В шоу БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» экс-игрок ЦСКА и сборной России отдал предпочтение нападающему Харри Кейну в споре за главную индивидуальную награду в футболе.
Вручение «Золотого мяча» пройдет в Лондоне 26 октября. Главными претендентами на награду, помимо Кейна, считаются Ламин Ямаль, Родри и Килиан Мбаппе.
— Статистика ярко показывает преимущество Кейна над Мбаппе. Во-первых, забитые мячи: 73 гола против 57 у Мбаппе. Никто, вынося за скобки Месси, в истории футбола не забивал такого количества мячей за сезон в Лиге чемпионов и европейских чемпионатах. Только у Лионеля было 82 гола.
Самый главный момент, почему он должен получить «Золотой мяч»: Кейн — это тот футболист, который двигает футбол вперед. И я объясню, что имею в виду. Что такое классическая «девятка»? Это игрок штрафной площадки. Кейн задал тренд, согласно которому «девятка» — это не только Холанн, Осимхен или Мостовой, которые получают мячи только на чужой половине поля. Это игрок, который может опускаться ниже, конструировать атаки, обороняться и при этом завершать атаки и показывать такую статистику. Кейн — это Вольтемаде, который играет в оттяжке, и Холанн, который играет в штрафной. Вот он что-то среднее, при этом показывает сумасшедшую статистику на индивидуальном уровне, — сказал Игнашевич.
Не согласен с ним другой участник шоу, экс-футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой.
— Мбаппе прекрасно провел чемпионат мира — забивал, отдавал, влиял на игру, чего только ни делал. Да, не выиграл титул, но тащил-тащил, стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ. Он же — лучший бомбардир прошлого сезона Лиги чемпионов, лидер в сборной и «Реале». Килиан — фантастически одаренный футболист, обладает выдающимися качествами. Я с уважением отношусь к Харри, но когда ты смотришь, как Мбаппе берет мяч, обыгрывает троих и бежит через все поле... Все же Кейн для меня — больше игрок штрафной, — считает Мостовой.
В рамках шоу БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» Игнашевич и Мостовой обсуждают пять самых горячих футбольных тем последних недель, а приглашенный гость решает, чьи аргументы были убедительнее, и дарит за это перстни. Победитель по итогам пяти раундов объявляется царем недели. Гостем выпуска стал актер, продюсер и автор футбольных шоу Васант Балан.
Одиннадцатый выпуск шоу можно посмотреть на VK Видео и YouTube.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1