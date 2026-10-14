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Газзаев включил ЦСКА в число претендентов на лидерство в РПЛ

Ольга Апурина

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил выступление московской команды после десяти туров чемпионата России.

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что армейцы могут бороться за лидерство в Российской премьер-лиге в нынешнем сезоне. Он обратил внимание на очки, набранные командой на стартовом отрезке чемпионата, и на качество ее игры.

«Считаю, что ЦСКА абсолютно на правильном пути», — заявил Газзаев. Бывший тренер армейцев полагает, что стабильные результаты помогают команде улучшать взаимодействия на поле. Он поставил ЦСКА в один ряд с московским «Динамо» среди претендентов на высокие места, подчеркнув значимость сохранения набранного темпа.

После десяти туров чемпионата России армейцы имеют 22 очка и занимают вторую строчку в турнирной таблице. Лидирует московское «Динамо», у которого такое же количество баллов. Расположение команд определяется дополнительными показателями. Таким образом, между первым и вторым местом на данном этапе нет разницы по набранным очкам.

Газзаев руководил ЦСКА в период, когда клуб выиграл Кубок УЕФА в 2005 году. Он также приводил армейцев к победам в чемпионате и Кубке России. Нынешние слова специалиста относятся к первым десяти турам сезона-2026/27 и не являются прогнозом окончательной турнирной позиции. Следующие матчи станут для ЦСКА возможностью сохранить контакт с лидером.

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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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