Газзаев включил ЦСКА в число претендентов на лидерство в РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил выступление московской команды после десяти туров чемпионата России.

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что армейцы могут бороться за лидерство в Российской премьер-лиге в нынешнем сезоне. Он обратил внимание на очки, набранные командой на стартовом отрезке чемпионата, и на качество ее игры.

«Считаю, что ЦСКА абсолютно на правильном пути», — заявил Газзаев. Бывший тренер армейцев полагает, что стабильные результаты помогают команде улучшать взаимодействия на поле. Он поставил ЦСКА в один ряд с московским «Динамо» среди претендентов на высокие места, подчеркнув значимость сохранения набранного темпа.

После десяти туров чемпионата России армейцы имеют 22 очка и занимают вторую строчку в турнирной таблице. Лидирует московское «Динамо», у которого такое же количество баллов. Расположение команд определяется дополнительными показателями. Таким образом, между первым и вторым местом на данном этапе нет разницы по набранным очкам.

Газзаев руководил ЦСКА в период, когда клуб выиграл Кубок УЕФА в 2005 году. Он также приводил армейцев к победам в чемпионате и Кубке России. Нынешние слова специалиста относятся к первым десяти турам сезона-2026/27 и не являются прогнозом окончательной турнирной позиции. Следующие матчи станут для ЦСКА возможностью сохранить контакт с лидером.