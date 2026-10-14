Спортивный директор «Факела» Пименов: «У Ребко есть хорошие шансы стать главным тренером»

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов в разговоре с «СЭ» заявил, что у Алексея Ребко есть хорошие шансы продолжить работу с командой в качестве главного тренера.

После отставки Олега Василенко он исполняет обязанности главного тренера воронежцев.

«У Ребко есть хорошие шансы остаться у руля команды, но уже в качестве главного тренера. Он сделал себе хороший гандикап. Почему нет? Ребко знает команду изнутри, он прошел всю вертикаль клуба. У него есть очевидные плюсы, о которых я не буду говорить. В матче с «Краснодаром» мы увидели результат. Клубу была необходима эта встряска. У нашей команды одна цель — остаться в РПЛ, и это все понимают. Будет грустно, если клуб покинет РПЛ. Этого никто не хочет. Все вместе будем идти к нашей цели», — сказал Пименов «СЭ».

После 10 туров РПЛ воронежцы с 3 очками занимают последнее место в турнирной таблице. 17 октября «Факел» на выезде сыграет с «Крыльями Советов».

Ранее в FONBET Кубке России «Факел» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Краснодар» со счетом 2:0.

Кирилл Радченко

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