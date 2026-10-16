Уваров: «Газзаев вечно подкалывал Бубнова на тему секса»

Экс-вратарь «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бывших партнерах по команде — Александре Бубнове и Валерии Газзаеве.

— Обычно во время кросса Бубнов бежит первый, Газзаев семенит за ним: «Гондон, ты когда остановишься?»

— Так и звал — Гондон?

— Да. Они ж земляки. А Буба: «Гы-гы-гы...» Мы еще плетемся, а Бубнов уже финишировал. Серега Никулин вообще добегал, когда команда из душа выходила.

— Всегда последний?

— Да.

— В том «Динамо» между Газзаевым и Бубновым случались уморительные диалоги.

— Газик вечно подкалывал его на тему секса. Буба же лет до 28 с девушками не спал, зато как конь носился.

— Говорят, повторял: «Чем больше воздерживаешься, тем дольше остаешься мужчиной». В какой-то книжке вычитал.

— Ну, Буба очень странный. Над ним вся команда угорала. Газик особенно. Постоянно спрашивал: «Дурак, ты когда уже начнешь трахаться?»

— Весь энтузиазм уходил в беготню. К слову, самый мучительный кросс в вашей жизни?

— Это у Газзаева. Представьте: осень, слякоть. Ты стоишь в воротах. Штаны сырые. Получается, еще килограмма четыре на тебе висит дополнительно. И тут фартлек! Вратарям никакой пощады!