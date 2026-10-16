Уваров: «Меня похоронят в Орехово-Зуеве»

Бывший вратарь «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, при каких обстоятельствах скончалась его жена.

— Жена умерла в 2021-м?

— Да. Из-за карантина мы полтора года не были в России. Наконец пандемия закончилась, говорю: «Поезжай, с друзьями встретишься, развеешься».

— Вы не поехали?

— Не мог, работа держала. Люба никогда не жаловалась на здоровье. Накануне мы разговаривали по телефону. Даже видео включили, все нормально. Вечером была в гостях у наших друзей, на такси отвезли ее домой. Еще предложила: «Пошли к нам, угощу израильским кофе». Это половина двенадцатого ночи. Те отказались: «Нет-нет, завтра на работу».

А следующий день — Пасха, 2 мая. Собирались большой компанией на шашлыки, все закупили. Друзья набирают мне: «Не можем с Любой связаться». У нас в Орехове лес рядом, она с утра пробежечку делала. А в Израиле — на пляже. Очень спортивная! Говорю: «Наверное, бегает». Потом сам же думаю: да вряд ли. У Оли, ее подруги, были ключи от нашей квартиры. Я позвонил, помчалась проверять.

— Она и нашла?

— Да. Приезжает — свет везде горит, Люба лежит на полу.

— После такого начинаешь вспоминать — ведь были же какие-то знаки?

— В том-то и дело, что не было ничего. Занималась спортом. Постоянно ходила на море. Уезжала в Россию в веселом настроении. Хоть бы раз сказала: «Саша, что-то плохо себя чувствую...» Никогда!

Но оторвался тромб — и все. Мама ее точно так же умерла. Здоровая женщина легла спать и не проснулась. Тоже в 63 года.

— Представляем, что вы пережили.

— Работа спасла. Только работа! Вот у товарища в прошлом году скончалась жена — до сих пор отойти не в состоянии. У детей свое жилье. Уходят, он остается один. И накатывают мысли, все это гложет. Мне проще — в Ришон-ле-Цион сын живет со мной, да и семья дочки в двух шагах.

— Сразу решили хоронить в России?

— Конечно! И меня здесь похоронят.

— Что вы, Александр Викторович. Торопиться не надо.

— Все близкие это знают. Я уже объявил. К родителям в оградку, там осталось место. Люба рядом лежит. Куда ж еще?