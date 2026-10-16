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Уваров: «Меня похоронят в Орехово-Зуеве»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель

Бывший вратарь «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, при каких обстоятельствах скончалась его жена.

— Жена умерла в 2021-м?

— Да. Из-за карантина мы полтора года не были в России. Наконец пандемия закончилась, говорю: «Поезжай, с друзьями встретишься, развеешься».

— Вы не поехали?

— Не мог, работа держала. Люба никогда не жаловалась на здоровье. Накануне мы разговаривали по телефону. Даже видео включили, все нормально. Вечером была в гостях у наших друзей, на такси отвезли ее домой. Еще предложила: «Пошли к нам, угощу израильским кофе». Это половина двенадцатого ночи. Те отказались: «Нет-нет, завтра на работу».

А следующий день — Пасха, 2 мая. Собирались большой компанией на шашлыки, все закупили. Друзья набирают мне: «Не можем с Любой связаться». У нас в Орехове лес рядом, она с утра пробежечку делала. А в Израиле — на пляже. Очень спортивная! Говорю: «Наверное, бегает». Потом сам же думаю: да вряд ли. У Оли, ее подруги, были ключи от нашей квартиры. Я позвонил, помчалась проверять.

— Она и нашла?

— Да. Приезжает — свет везде горит, Люба лежит на полу.

— После такого начинаешь вспоминать — ведь были же какие-то знаки?

— В том-то и дело, что не было ничего. Занималась спортом. Постоянно ходила на море. Уезжала в Россию в веселом настроении. Хоть бы раз сказала: «Саша, что-то плохо себя чувствую...» Никогда!

Но оторвался тромб — и все. Мама ее точно так же умерла. Здоровая женщина легла спать и не проснулась. Тоже в 63 года.

— Представляем, что вы пережили.

— Работа спасла. Только работа! Вот у товарища в прошлом году скончалась жена — до сих пор отойти не в состоянии. У детей свое жилье. Уходят, он остается один. И накатывают мысли, все это гложет. Мне проще — в Ришон-ле-Цион сын живет со мной, да и семья дочки в двух шагах.

— Сразу решили хоронить в России?

— Конечно! И меня здесь похоронят.

— Что вы, Александр Викторович. Торопиться не надо.

— Все близкие это знают. Я уже объявил. К родителям в оградку, там осталось место. Люба рядом лежит. Куда ж еще?

Александр Уваров.Александр Уваров: «Бышовец — единственный тренер, которого ненавижу»
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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