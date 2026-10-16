Уваров: «Меня похоронят в Орехово-Зуеве»
Бывший вратарь «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, при каких обстоятельствах скончалась его жена.
— Жена умерла в 2021-м?
— Да. Из-за карантина мы полтора года не были в России. Наконец пандемия закончилась, говорю: «Поезжай, с друзьями встретишься, развеешься».
— Вы не поехали?
— Не мог, работа держала. Люба никогда не жаловалась на здоровье. Накануне мы разговаривали по телефону. Даже видео включили, все нормально. Вечером была в гостях у наших друзей, на такси отвезли ее домой. Еще предложила: «Пошли к нам, угощу израильским кофе». Это половина двенадцатого ночи. Те отказались: «Нет-нет, завтра на работу».
А следующий день — Пасха, 2 мая. Собирались большой компанией на шашлыки, все закупили. Друзья набирают мне: «Не можем с Любой связаться». У нас в Орехове лес рядом, она с утра пробежечку делала. А в Израиле — на пляже. Очень спортивная! Говорю: «Наверное, бегает». Потом сам же думаю: да вряд ли. У Оли, ее подруги, были ключи от нашей квартиры. Я позвонил, помчалась проверять.
— Она и нашла?
— Да. Приезжает — свет везде горит, Люба лежит на полу.
— После такого начинаешь вспоминать — ведь были же какие-то знаки?
— В том-то и дело, что не было ничего. Занималась спортом. Постоянно ходила на море. Уезжала в Россию в веселом настроении. Хоть бы раз сказала: «Саша, что-то плохо себя чувствую...» Никогда!
Но оторвался тромб — и все. Мама ее точно так же умерла. Здоровая женщина легла спать и не проснулась. Тоже в 63 года.
— Представляем, что вы пережили.
— Работа спасла. Только работа! Вот у товарища в прошлом году скончалась жена — до сих пор отойти не в состоянии. У детей свое жилье. Уходят, он остается один. И накатывают мысли, все это гложет. Мне проще — в Ришон-ле-Цион сын живет со мной, да и семья дочки в двух шагах.
— Сразу решили хоронить в России?
— Конечно! И меня здесь похоронят.
— Что вы, Александр Викторович. Торопиться не надо.
— Все близкие это знают. Я уже объявил. К родителям в оградку, там осталось место. Люба рядом лежит. Куда ж еще?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1