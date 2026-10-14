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Кокшаров: «Если забью гол в ворота «Краснодара» — буду праздновать»

Сергей Филин

Нападающий «Факела» Александр Кокшаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» (2:0) в матче пути РПЛ FONBET Кубка России.

— «Факел» сенсационно обыграл «Краснодар» в Кубке. Как тебе?

— Мы просто максимально отдали всех себя, каждый сделал свою работу на сто процентов. Можно сказать, что умерли на поле. Нам нужна была эта победа. По игре все заслуженно — «Факел» был лучше «Краснодара». Все закономерно.

— Ты в начале матча жестко срубил Тормену, заработал карточку. Так сильно был настроен?

— Это вообще случайно получилось, чуть не рассчитал. Хотел вдоль подкатиться и заблокировать его передачу. Не вышло (смеется).

— Скажи честно, хотел забить «Краснодару»?

— Да, конечно! Не понимаю, как во втором тайме мяч не залетел в ворота.

— В будущем планируешь отпраздновать свой забитый мяч в ворота «Краснодара»?

— Да. Думаю, в этом нет ничего такого, это футбол, эмоции. Это ничего не значит. Можно праздновать, а можно и нет. Ни для кого это не будет ничего значить.

Александр Кокшаров.«Если забью гол в ворота «Краснодара» — буду праздновать. В этом нет ничего такого». Интервью Кокшарова

Кирилл Радченко

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