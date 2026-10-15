Главный тренер «Зенита» Семак: «Излишняя эмоциональность мешает Аугусто забивать голы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру нападающего Фелипе Аугусто в матче группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против махачкалинского «Динамо» (2:1).

22-летний бразилец вышел на поле стадионе в Каспийске с первых минут и провел полный матч, не отметившись результативными действиями.

«По приезде Филипе у него были моменты, но не хватало реализации. Потом немножко все-таки эмоциональное давление в этом отношении с незабитыми мячами стало преобладать над его действиями. На какой-то период он немножко выпал — прежде всего в игровом тонусе. Сейчас он возвращается. Главное, что моменты есть. Моменты будут, и голы придут.

Конечно, не хватает ему где-то везения, удачи, где-то, может быть, излишняя эмоциональность мешает. Но по сегодняшней игре он старался, и моменты были. Поэтому сегодняшнюю игру он может занести в актив, за исключением только отсутствия забитого мяча. В остальном он провел очень хороший, качественный и полезный матч для команды», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Аугусто перешел в «Зенит» из турецкого «Трабзонспора» в июле 2026 года за 15 миллионов евро. В 14 матчах сезона во всех турнирах Аугусто забил 1 гол — в матче 1-го тура РПЛ против «Акрона» (5:0) 25 июля. Контракт нападающего с «Зенитом» заканчивается летом 2030 года.

«Зенит» набрал 11 очков в своей группе Пути РПЛ и укрепился на первом месте. У махачкалинского «Динамо» — 1 очко и последнее, 4-е место.

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