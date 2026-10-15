Защитник «Динамо» Дэвид Рикардо: «У меня были предложения от «Зенита» и ЦСКА, но я — человек слова»

Защитник «Динамо» Дэвид Рикардо признался, что до подписания контракта с бело-голубыми в России им интересовались «Зенит» и ЦСКА.

«Да, были предложения от ЦСКА и «Зенита» — у меня спрашивали, насколько мне это было бы интересно. Но я к этому моменту уже договорился с «Динамо» и не стал даже рассматривать предложения от других клубов. Я — человек слова: если с кем-то договорился, то не могу подставить этих людей», — сказал Рикардо «РБ Спорт».

Рикардо выступает за «Динамо» с января 2026 года, перейдя из «Ботафого» за 6 миллионов евро. В нынешнем сезоне РПЛ Рикардо провел 10 матчей без замен (900 минут), не отметившись результативными действиями.

Контракт Рикардо с «Динамо» действует до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего бразильца в 7 миллионов евро.

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