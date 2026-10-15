РПЛ изменила время начала матчей «Спартак» — «Рубин» и «Балтика» — «Ростов»

РПЛ объявила об изменении времени начала матчей 11-го тура «Спартак» — «Рубин» и «Балтика» — «Ростов».

Решение было принято по согласованию с клубами и основным вещателем РПЛ.

Теперь матч «Спартак» — «Рубин» назначен на 18:45 мск (вместо 18:30), а игра «Балтика» — «Ростов» начнется в 21:00 (вместо 20:45).

Обе встречи состоятся в воскресенье, 18 октября.

Никита Давыдов