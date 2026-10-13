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Роман Зобнин оценил роль спортивного директора Франсиса Кахигао в продлении контракта со «Спартаком»

Зобнин — о роли Кахигао в переподписании контракта: «Благодарен ему, что не поставил на мне крест»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент

Капитан «Спартака» Роман Зобнин в разговоре с «СЭ» оценил роль спортивного директора Франсиса Кахигао в продлении контракта с красно-белыми.

Ранее генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в большом интервью «СЭ» заявил, что Кахигао помог Зобнину «вернуться в прайм».

«Действительно, были сложности, потому что я не получал игровое время с предыдущим тренерским штабом. Были сложности с моим контрактом — он заканчивался. И роль Кахигао и Некрасова в переподписании была высока. Большое им спасибо, что продолжили верить в меня. Я говорил и буду говорить, что всегда буду давать максимум «Спартаку».

Что именно говорил Кахигао? Мы постоянно общались с ним, вели диалог. Когда было подписание контакта, он конкретно говорил, что нужно улучшить, в какой роли он меня видит. Он старался и настроение мне поднимать, потому что понимал, что я не играю при том тренерском штабе. Понятно, что общение велось и это работа спортивного директора. Я благодарен ему, что он не поставил на мне крест и поверил в меня», — сказал Зобнин «СЭ».

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Зобнин выступает за красно-белых с июня 2016 года, когда перешел из московского «Динамо». Полузащитник вместе со «Спартаком» становился чемпионом России и выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В декабре 2025-го клуб продлил контракт с капитаном до лета 2027 года.

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Роман Зобнин
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Франсис Кахигао
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

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