Зобнин — о роли Кахигао в переподписании контракта: «Благодарен ему, что не поставил на мне крест»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин в разговоре с «СЭ» оценил роль спортивного директора Франсиса Кахигао в продлении контракта с красно-белыми.

Ранее генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в большом интервью «СЭ» заявил, что Кахигао помог Зобнину «вернуться в прайм».

«Действительно, были сложности, потому что я не получал игровое время с предыдущим тренерским штабом. Были сложности с моим контрактом — он заканчивался. И роль Кахигао и Некрасова в переподписании была высока. Большое им спасибо, что продолжили верить в меня. Я говорил и буду говорить, что всегда буду давать максимум «Спартаку».

Что именно говорил Кахигао? Мы постоянно общались с ним, вели диалог. Когда было подписание контакта, он конкретно говорил, что нужно улучшить, в какой роли он меня видит. Он старался и настроение мне поднимать, потому что понимал, что я не играю при том тренерском штабе. Понятно, что общение велось и это работа спортивного директора. Я благодарен ему, что он не поставил на мне крест и поверил в меня», — сказал Зобнин «СЭ».

Зобнин выступает за красно-белых с июня 2016 года, когда перешел из московского «Динамо». Полузащитник вместе со «Спартаком» становился чемпионом России и выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В декабре 2025-го клуб продлил контракт с капитаном до лета 2027 года.

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