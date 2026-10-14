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Кокшаров — о Соболеве: «В этом сезоне он удивляет. Подмечаю для себя что-то в его игре»

Нападающий «Факела» Александр Кокшаров поделился с «СЭ» мнением об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева в этом сезоне.

— Что думаешь о словах Глушенкова, который заявил, что Соболев сейчас номер один нападающий в РПЛ?

— Не знаю, номер один или нет, но в этом сезоне он удивляет. В матче с «Краснодаром» классно сыграл. Для себя в его игре я подметил несколько моментов.

— Назови свой топ-3 нападающих в РПЛ прямо сейчас.

— Назову, но по местам не расставляю. Соболев, Кордоба и Даку.

В сезоне-2026/27 29-летний Соболев принял участие в 10 матчах «Зенита» в РПЛ, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

Александр Кокшаров.«Если забью гол в ворота «Краснодара» — буду праздновать. В этом нет ничего такого». Интервью Кокшарова

Кирилл Радченко

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Александр Кокшаров
Александр Соболев
Джон Кордоба
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ФК Зенит
ФК Краснодар
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«Рубин» — «Динамо»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Локомотив»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Локомотив»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и все матчи
Кисляк: «Не скажу, что ЦСКА идеально стартовал. Могли набраться больше очков»
Кокшаров: «У Краснодара» хорошие шансы на чемпионство в этом сезоне»
«Краснодар» не побеждает пять матчей. Мусаев говорит о проблемах внутри, а Кордоба, кажется, плохой капитан
Кокшаров: «Если забью гол в ворота «Краснодара» — буду праздновать»
Кокшаров — об адаптации в «Факеле»: «Потихоньку осваиваюсь. Решил, что тут мне будет лучше»
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Кисляк: «Не скажу, что ЦСКА идеально стартовал. Могли набраться больше очков»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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