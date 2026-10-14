Кокшаров — о Соболеве: «В этом сезоне он удивляет. Подмечаю для себя что-то в его игре»

Нападающий «Факела» Александр Кокшаров поделился с «СЭ» мнением об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева в этом сезоне.

— Что думаешь о словах Глушенкова, который заявил, что Соболев сейчас номер один нападающий в РПЛ?

— Не знаю, номер один или нет, но в этом сезоне он удивляет. В матче с «Краснодаром» классно сыграл. Для себя в его игре я подметил несколько моментов.

— Назови свой топ-3 нападающих в РПЛ прямо сейчас.

— Назову, но по местам не расставляю. Соболев, Кордоба и Даку.

В сезоне-2026/27 29-летний Соболев принял участие в 10 матчах «Зенита» в РПЛ, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

Кирилл Радченко

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