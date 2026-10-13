Уилкшир и Фернандес приедут на матч «Динамо» — ЦСКА

Матч 11-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА, который пройдет 18 октября на «ВТБ Арене», посетят Люк Уилкшир и Леандро Фернандес.

Бывшие футболисты бело-голубых встретятся с болельщиками и проведут автограф-сессию. Визит Уилкшира и Фернандеса станет частью программы, посвященной книге «Боль и верность» (автор идеи — член консультативного совета клуба Сергей Захаров), которая проходит при поддержке издательства «Смысловая» и «Дикси».