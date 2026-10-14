Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Кокшаров: «У Краснодара» хорошие шансы на чемпионство в этом сезоне»

Нападающий «Факела» Александр Кокшаров поделился с «СЭ» мнением об игре «Краснодара» в этом сезоне.

Кокшаров — воспитанник «быков». С сентября он выступает на правах аренды за воронежский клуб.

— В целом как тебе сейчас «Краснодар»? У него пять матчей без побед.

— Если честно, то сейчас особо не слежу за «Краснодаром». Знаю, что «Зениту» проиграли в последнем матче. Смотрел эту игру. Глушенков в полном порядке вообще. В одиночку сделал результат.

— Но ты ставишь на «Краснодар» в чемпионской гонке?

— Думаю, да. У него хорошие шансы на чемпионство. Сезон только начался, считайте. Точно ничего не потеряно для «быков». Ожидания положительные.

21-летний футболист принял участие в четырех матчах воронежской команды в РПЛ и забил 1 гол.

Александр Кокшаров.«Если забью гол в ворота «Краснодара» — буду праздновать. В этом нет ничего такого». Интервью Кокшарова

Кирилл Радченко

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Кокшаров
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
Читайте также
«Здесь особенное, особенное место». Овечкин открыл прощальный тур в НХЛ
Батраков голом «Барселоне» встал в один ряд с Карпиным, Мостовым и Аршавиным
«Быки» продолжают жаловаться на судей и верить в Пальцева, а теперь проигрывают даже «Факелу». Что творится с «Краснодаром»
Популярное видео
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Лилль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Лилль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Наполи»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Наполи»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Барселона»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Барселона»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Родина»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Родина»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Локомотив»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Локомотив»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА разгромил «Родину», «Динамо» обыграло «Рубин»: видео
ЦСКА разгромил «Родину», «Динамо» обыграло «Рубин»: видео
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил «Краснодар», ничья «Крыльев» и «Спартака»: видео
«Зенит» победил «Краснодар», ничья «Крыльев» и «Спартака»: видео
«Нижний Новгород» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Текстильщик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Текстильщик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и все матчи
Кокшаров — о Соболеве: «В этом сезоне он удивляет. Подмечаю для себя что-то в его игре»
Кисляк: «Не скажу, что ЦСКА идеально стартовал. Могли набраться больше очков»
«Краснодар» не побеждает пять матчей. Мусаев говорит о проблемах внутри, а Кордоба, кажется, плохой капитан
Кокшаров: «Если забью гол в ворота «Краснодара» — буду праздновать»
Кокшаров — об адаптации в «Факеле»: «Потихоньку осваиваюсь. Решил, что тут мне будет лучше»
Геркус о чемпионской гонке: «Зенит» — главный фаворит. «Спартаку» будет тяжело — у него нет стабильности»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кокшаров — об адаптации в «Факеле»: «Потихоньку осваиваюсь. Решил, что тут мне будет лучше»

Кисляк: «Не скажу, что ЦСКА идеально стартовал. Могли набраться больше очков»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости