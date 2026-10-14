Кокшаров: «У Краснодара» хорошие шансы на чемпионство в этом сезоне»

Нападающий «Факела» Александр Кокшаров поделился с «СЭ» мнением об игре «Краснодара» в этом сезоне.

Кокшаров — воспитанник «быков». С сентября он выступает на правах аренды за воронежский клуб.

— В целом как тебе сейчас «Краснодар»? У него пять матчей без побед.

— Если честно, то сейчас особо не слежу за «Краснодаром». Знаю, что «Зениту» проиграли в последнем матче. Смотрел эту игру. Глушенков в полном порядке вообще. В одиночку сделал результат.

— Но ты ставишь на «Краснодар» в чемпионской гонке?

— Думаю, да. У него хорошие шансы на чемпионство. Сезон только начался, считайте. Точно ничего не потеряно для «быков». Ожидания положительные.

21-летний футболист принял участие в четырех матчах воронежской команды в РПЛ и забил 1 гол.

Кирилл Радченко

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