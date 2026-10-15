«Рубин» — «Оренбург»: прямая трансляция матча Кубка России

«Рубин» и «Оренбург» встретятся в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 15 октября. Игра состоится в Казани на «Ак Барс Арене». Начало — в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

15 октября, 18:30. Ак Барс Арена (Казань)

Следить за ходом встречи и результатом игры можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию матча покажет бесплатный федеральный телеканал «Матч ТВ». Эфир начнется в 18.15 мск. Онлайн-видео встречи будет доступно на официальном сайте matchtv.ru.

«Рубин» после трех матчей группового этапа Кубка России набрал 4 очка и занимает второе место в группе А. «Оренбург» также набрал 4 очка в трех кубковых встречах и занимает третье место в группе.

Кубок России: расписание матчей, результаты игр, турнирная таблица, статистика команд и последние новости.