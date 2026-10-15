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Вратарь «Акрона» Тереховский: «Соболев никогда не станет Дзюбой, Артем вне конкуренции»

Сергей Филин

Голкипер «Акрона» Игнат Тереховский поделился мнением об игре нападающих Александра Соболева и Артема Дзюбы.

— Ты сказал, что не понимаешь сравнений Соболева с Дзюбой. Соболев никогда не достигнет уровня Дзюбы?

— Мне кажется, нет. Соболев никогда не станет Дзюбой. У Артема прайм был после 29 лет. Никогда не поверю, что у Соболева будет прайм после 30 лет.

— Соболев переоценен как нападающий?

— Ну нет, это хороший нападающий, клепает сейчас голы за «Зенит». Но Артем вне конкуренции, он такой один. Не понимаю, зачем их вообще сравнивают, — сказал Тереховский в интервью «РБ Спорт».

38-летний Дзюба покинул «Акрон» минувшим летом и находится в статусе свободного агента. В сезоне-2025/26 форвард забил 8 голов и отдал 5 результативных передач в 28 матчах за тольяттинцев.

29-летний Соболев выступает за «Зенит». В сезоне-2026/27 он забил 11 голов в 13 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
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Александр Соболев
Артем Дзюба
Игнат Тереховский
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
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1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Рубин

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ЦСКА

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