Вратарь «Акрона» Тереховский: «Соболев никогда не станет Дзюбой, Артем вне конкуренции»

Голкипер «Акрона» Игнат Тереховский поделился мнением об игре нападающих Александра Соболева и Артема Дзюбы.

— Ты сказал, что не понимаешь сравнений Соболева с Дзюбой. Соболев никогда не достигнет уровня Дзюбы?

— Мне кажется, нет. Соболев никогда не станет Дзюбой. У Артема прайм был после 29 лет. Никогда не поверю, что у Соболева будет прайм после 30 лет.

— Соболев переоценен как нападающий?

— Ну нет, это хороший нападающий, клепает сейчас голы за «Зенит». Но Артем вне конкуренции, он такой один. Не понимаю, зачем их вообще сравнивают, — сказал Тереховский в интервью «РБ Спорт».

38-летний Дзюба покинул «Акрон» минувшим летом и находится в статусе свободного агента. В сезоне-2025/26 форвард забил 8 голов и отдал 5 результативных передач в 28 матчах за тольяттинцев.

29-летний Соболев выступает за «Зенит». В сезоне-2026/27 он забил 11 голов в 13 матчах.

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