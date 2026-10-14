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Андрей Мостовой надеется восстановиться к матчу РПЛ с «Краснодаром»

Андрей Мостовой надеется восстановиться к матчу РПЛ с «Краснодаром»

Сергей Ярошенко

Полузащитник «Локомотива» Андрей Мостовой рассказал о восстановлении после травмы.

«Восстановление проходит нормально. Надеюсь, что сыграю в матче с «Краснодаром». Адаптация в «Локомотиве» проходит нормально. Если бы не травма, было бы лучше. Повреждение несерьезное, через пару дней все будет нормально», — цитирует Мостового ТАСС.

После паузы на матчи сборных футболист пропустил встречи с «Факелом» (5:0) в 10-м туре РПЛ и «Акроном» (1:1, 1:3 по пенальти) в FONBET Кубке России.

Матч «Локомотива» с «Краснодаром» состоится 17 октября на «РЖД Арене» Москве.

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Источник: ТАСС
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Андрей Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
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Зенит

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П
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Спартак

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