Андрей Мостовой надеется восстановиться к матчу РПЛ с «Краснодаром»

Полузащитник «Локомотива» Андрей Мостовой рассказал о восстановлении после травмы.

«Восстановление проходит нормально. Надеюсь, что сыграю в матче с «Краснодаром». Адаптация в «Локомотиве» проходит нормально. Если бы не травма, было бы лучше. Повреждение несерьезное, через пару дней все будет нормально», — цитирует Мостового ТАСС.

После паузы на матчи сборных футболист пропустил встречи с «Факелом» (5:0) в 10-м туре РПЛ и «Акроном» (1:1, 1:3 по пенальти) в FONBET Кубке России.

Матч «Локомотива» с «Краснодаром» состоится 17 октября на «РЖД Арене» Москве.