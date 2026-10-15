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Ривалдо признался, что ему нравится отношение москвичей к нему

Ривалдо признался, что ему нравится отношение москвичей к нему

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо в интервью «СЭ» ответил на вопрос о жизни в Москве.

— Как вам Москва?

— Каждый раз, когда приезжаю, очень рад. Мне очень нравится, как здесь ко мне относятся.

— Смогли бы жить у нас?

— Возможно, да. Я же жил в Узбекистане. Так что вполне. Могу найти себя в любом месте.

— Но в России холоднее.

— Тогда надо будет приехать в такой период времени, когда здесь будет еще прохладнее, чтобы посмотреть.

— Можете просто остаться на пару месяцев.

— Спасибо!

В 1999 году Ривалдо стал обладателем «Золотого мяча». В составе сборной Бразилии полузащитник выиграл чемпионат мира 2002 года и Кубок Америки 1999 года. На клубном уровне бразилец выступал, в частности, за «Барселону» и «Милан».

Игорь Акинфеев и&nbsp;Ривалдо.«Акинфеев тоже заслужил «Золотой мяч»!» Интервью Ривалдо

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Ривалдо Феррейра
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Ривалдо сравнил Симоняна с Пеле
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
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Рубин

 9 1 2
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ЦСКА

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