Ривалдо признался, что ему нравится отношение москвичей к нему

Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо в интервью «СЭ» ответил на вопрос о жизни в Москве.

— Как вам Москва?

— Каждый раз, когда приезжаю, очень рад. Мне очень нравится, как здесь ко мне относятся.

— Смогли бы жить у нас?

— Возможно, да. Я же жил в Узбекистане. Так что вполне. Могу найти себя в любом месте.

— Но в России холоднее.

— Тогда надо будет приехать в такой период времени, когда здесь будет еще прохладнее, чтобы посмотреть.

— Можете просто остаться на пару месяцев.

— Спасибо!

В 1999 году Ривалдо стал обладателем «Золотого мяча». В составе сборной Бразилии полузащитник выиграл чемпионат мира 2002 года и Кубок Америки 1999 года. На клубном уровне бразилец выступал, в частности, за «Барселону» и «Милан».

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