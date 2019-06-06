Владимир Быстров: "Если мы разовьем детские школы, то и у нас появятся Азары"

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров перед матчем отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино вспомнил про поражение от Бельгии (1:3). По его мнению, в России необходимо развивать детские школы, чтобы появлялись сильные игроки.

– Бельгия тоже иногда проигрывает, просто у них футболисты индивидуально гораздо сильнее наших, – цитируют "Известия" Быстрова. – Но это пока… Если мы разовьем детские школы, то и у нас будет высокая конкуренция, и будут такие же Азары.

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матчей Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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