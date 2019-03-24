Шотландия после разгрома от Казахстана победила Сан-Марино

Сборная Шотландии обыграла Сан-Марино во втором туре отборочного турнира чемпионата Европы-2020 - 2:0. В первом туре шотландцы разгромно уступили Казахстану (0:3), а санмаринцы - Кипру (0:5). Напомним, что команды играют в одной группе со сборной России, которая сегодня выиграла у Казахстана со счетом 4:0.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа I

Сан-Марино - Шотландия - 0:2 (0:1)

Голы: Маклин, 4 (0:1). Расселл, 74 (0:2).

Сан-Марино: Э.Бенедеттини, Симончини (Лунадеи, 86), Палацци, М.Баттистини, Чеволи, Э.Голинуччи, А.Голинуччи, Муларони, Витаиоли (Нанни, 60), Хирш (Грандони, 77), Берарди.

Шотландия: Бэйн, Робертсон, Бейтс, Маккенна, О`Доннел, Армстронг (Форрест, 71), Макгрегор (Мактоминэй, 56), Патерсон (Макнулти, 37), Маклин, Расселл, Фрэйзер.

Предупреждения: Мактоминэй, 90+2. Берарди, 90+4.

Судья: Шюттенгрубер (Австрия).

24 марта. Серравалле. Стадион "Olimpico Serravalle".

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