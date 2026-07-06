В УЕФА назвали переходом красной черты приостановку дисквалификации Балогуна

УЕФА раскритиковал решение ФИФА приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины (2:0). 5 июля стало известно, что дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию футболиста и заменил ее испытательным сроком на 1 год, позволив форварду сыграть в 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии.

«Вчерашнее решение приостановить дисквалификацию с заменой на испытательный срок в 1 год стало переходом красной черты. Футбол, как и любой другой вид спорта, держится на правилах, которые служат основой для честного, открытого и прозрачного соперничества.

Иногда правила допускают различные толкования, но не в данном случае. Автоматическая дисквалификация минимум на 1 матч после получения красной карточки не является вопросом усмотрения и не требует для своего вступления в силу отдельного решения компетентного органа», — говорится в заявлении УЕФА.

В УЕФА назвали решение ФИФА беспрецедентным и неоправданным.

«Это принцип, закрепленный в регламенте, который не допускает исключений. Тем более по ходу турнира, когда другие игроки, оказавшись в аналогичной ситуации, исправно отбывали положенное наказание.

Когда те, кто призван следить за соблюдением правил, перестают гарантировать их незыблемость, под угрозой оказывается честность игры, а доверие к турниру подрывается. Мы выражаем крайнее недоумение в связи с этим беспрецедентным, непостижимым и неоправданным решением», — добавили в организации.

Матч США — Бельгия пройдет 7 июля и начнется в 03.00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что Королевская бельгийская футбольная ассоциация рассматривает возможность подачи апелляции на решение ФИФА.